عمود كرة السلة ينهي حياة طالب مغربي

فارق طالب مغربي الحياة السبت، إثر وقوع عمود مخصص للعب كرة السلة عليه داخل الثانوية التي يدرس بها.

وحسب المعطيات المتوفرة كما نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد كان الطالب يمارس رياضته المفضلة برفقة أصدقائه داخل ثانوية ”إدريس الأول“ بمدينة القنيطرة خارج أوقات الدراسة.

وخلال ذلك وقع عليه العمود وتسبب له في جروح غائرة ونزيف حاد في رأسه، وتم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ”الإدريسي“ في المدينة، لكنه فارق الحياة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، كما نقل الجثمان إلى مستودع الأموات ليخضع للتشريح الطبي.