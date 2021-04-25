العراق.. ارتفاع عدد وفيات حريق مستشفى "ابن الخطيب" إلى 82 وفاة و110 مصابين‎‎

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مستشفى ”ابن الخطيب“ ببغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا، إلى 82 وفاة و110 جرحى.

وقالت مصادر طبية ورجال الدفاع المدني: إن الضحايا كانوا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي عندما انفجرت أسطوانات أكسجين وتسببها بالحريق.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مصرع 58 شخصا.

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وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري بالحادثة والتحفظ على عدد من المسؤولين من ضمنهم مدير المستشفى.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على تويتر، تغريدات جاء فيها: ”أمر السيد الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا“.

وامر السيد الكاظمي بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وامر باستقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا. — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 24, 2021

وأضاف الكاظمي: ”أقولها بصراحة الحادث هو مس بالأمن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب أن لا نترك مثل هذه الأحداث تمر مرور الكرام“.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : اقولها بصراحة الحادث هو مس بالامن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب ان لانترك مثل هذه الاحداث تمر مرور الكرام. pic.twitter.com/oXNOACr7VX — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 25, 2021

وعقد الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية في البلاد، وقال في الاجتماع: ”الحادث الأليم الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم، ولهذا كان يجب أن نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح“.