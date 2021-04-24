العراق..حريق ضخم في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

اندلع حريق ضخم مساء اليوم السبت في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر عراقية، ووسائل إعلام محلية، بأن حريقاً كبيراً اندلع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، فيما هرعت سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لإنقاذ المرضى.

وشوهد عدد من ذوي المرضى وهم في باحة المستشفى، يتحدثون بحرقة، وهم يترقبون الأنباء الواردة من الداخل.

وأطلقت فرق الدفاع المدني، صفارات الإنذار، ووجهت خراطيم المياه نحو النيران، في مسعى لإخماد الحريق الكبير.

إخلاء المرضى الراقدين في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة العراقية #بغداد إثر اندلاع حريق داخله، وأكثر من 20 من فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران pic.twitter.com/ejmRBgXtM4 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 24, 2021

ورفض مسؤول في الصحة العراقية التعليق على الحادثة لـ“إرم نيوز“.

يحدث الان..

جسر ديالى اندلاع حادث حريق داخل مستشفى ابن الخطيب تم توجيه اكثر من 20 فرق اطفاء بقيادة السيد مدير عام الدفاع المدني.. وفرق انقاذ الدفاع المدني تباشر بعمليات اخلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات الاخماد النيران pic.twitter.com/rYHHbu6yjO — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) April 24, 2021

بدوره، قال ضابط في الدفاع المدني، إن ”هناك ضحايا بسبب الحريق حيث مازالت الفرق مستنفرة لإخراجهم من المستشفى“.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“ أن ”عدد هؤلاء الضحايا غير معروف لغاية الآن، بسبب كثافة الدخان في الداخل، حيث أخرجنا لغاية الآن، أكثر من 10 أشخاص“.