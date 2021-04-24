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العراق..حريق ضخم في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 21:10 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 21:15 GMT

العراق..حريق ضخم في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

اندلع حريق ضخم مساء اليوم السبت في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا. وذكرت مصادر عراقية، ووسائل إعلام محلية، بأن حريقاً

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

اندلع حريق ضخم مساء اليوم السبت في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر عراقية، ووسائل إعلام محلية، بأن حريقاً كبيراً اندلع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، فيما هرعت سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لإنقاذ المرضى.

وشوهد عدد من ذوي المرضى وهم في باحة المستشفى، يتحدثون بحرقة، وهم يترقبون الأنباء الواردة من الداخل.

وأطلقت فرق الدفاع المدني، صفارات الإنذار، ووجهت خراطيم المياه نحو النيران، في مسعى لإخماد الحريق الكبير.

ورفض مسؤول في الصحة العراقية التعليق على الحادثة لـ“إرم نيوز“.

بدوره، قال ضابط في الدفاع المدني، إن ”هناك ضحايا بسبب الحريق حيث مازالت الفرق مستنفرة لإخراجهم من المستشفى“.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“ أن ”عدد هؤلاء الضحايا غير معروف لغاية الآن، بسبب كثافة الدخان في الداخل، حيث أخرجنا لغاية الآن، أكثر من 10 أشخاص“.

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