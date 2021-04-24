مصري يقتل رجل أمن بطلقة في الرأس (فيديو)

أقدم مصري على قتل رجل أمن بطلقة من سلاح في الرأس، في إحدى مناطق العاصمة المصرية القاهرة، وذلك أثناء محاولة الشرطي ضبطه؛ لمعاكسته إحدى الفتيات.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا يُفيد بإقدام أحد الأشخاص على مضايقة فتاة والتحرش اللفظي بها، أثناء مرورها في الشارع بمنطقة ”بيجام“ بشبرا الخيمة في القاهرة.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وأثناء اقتراب أحدهم من المتهم لمحاولة الإمساك به في أحد الشوارع الضيقة، باغته الأخير بطلقة في الرأس وفر هارباً.

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وقالت الأجهزة الأمنية إنها كثفت جهودها لضبط الجاني.