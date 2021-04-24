منوعات

مصري يقتل رجل أمن بطلقة في الرأس (فيديو)
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 20:15 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 21:15 GMT

مصري يقتل رجل أمن بطلقة في الرأس (فيديو)

أقدم مصري على قتل رجل أمن بطلقة من سلاح في الرأس، في إحدى مناطق العاصمة المصرية القاهرة، وذلك أثناء محاولة الشرطي ضبطه؛ لمعاكسته إحدى الفتيات. وفي التفاصيل،

+A -A
المصدر: محمود قاروم – إرم نيوز

أقدم مصري على قتل رجل أمن بطلقة من سلاح في الرأس، في إحدى مناطق العاصمة المصرية القاهرة، وذلك أثناء محاولة الشرطي ضبطه؛ لمعاكسته إحدى الفتيات.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا يُفيد بإقدام أحد الأشخاص على مضايقة فتاة والتحرش اللفظي بها، أثناء مرورها في الشارع بمنطقة ”بيجام“ بشبرا الخيمة في القاهرة.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وأثناء اقتراب أحدهم من المتهم لمحاولة الإمساك به في أحد الشوارع الضيقة، باغته الأخير بطلقة في الرأس وفر هارباً.


وقالت الأجهزة الأمنية إنها كثفت جهودها لضبط الجاني.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play