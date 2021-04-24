الأمن المصري يخلص شابا من قبضة سيدة احتجزته بسبب مبلغ مالي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من تخليص شاب من قبضة سيدة اختطفته واحتجزته بمساعدة آخرين داخل شقة في القاهرة؛ بسبب مبلغ مالي تطالبه به.

وجاء في بيان نشرته الداخلية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، الفسيبوك، أن معلومات ”وردت لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، بمديرية أمن القاهرة، مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم“.

وأضاف البيان، أن الشرطة ”انتقلت إلى المكان، حيث تم ضبط 5 أشخاص، وبصحبتهم المجني عليه (من أصحاب السوابق)، مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات متفرقة بالجسم“.

وأشار البيان إلى أنه بمواجهة المتهمين، قالت سيدة منهم، إن المجني عليه ”اشترى منها سيارة، ودفع جزءا من ثمنها، وكان من المتفق عليه دفع الباقي على أقساط، إلا أنه لم يف بذلك؛ مما أثار حفيظتها“.

واعترفت السيدة بأنها ”خططت لاختطاف المجني عليه، وفي سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين، حيث قامت باستدراجه لمقهى بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وديا، وعقب وصوله قام باقي المتهمين باصطحابه بالقوة إلى داخل سيارة، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة“.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين، بعد اختطاف المجني عليه، ”توجهوا به للشقة التي ضبطوا فيها، حيث تم التعدي عليه بالضرب لمساومته على سداد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه“.

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