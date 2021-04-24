مصرع 7 مصريين بينهم أسرة كاملة في حادت تصادم مروع

لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم أسرة كاملة، اليوم السبت؛ إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى خاصة، بمحافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى خاصة، على طريق القاهرة الأوسطي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من خمسة أشخاص، وهم أبوان وطفلان وشقيق الأب، يقيمون بالساحل في القاهرة، وكانوا يستقلون السيارة الخاصة.

كما أسفر الحادث عن مصرع شخصين آخرين من مستقلي سيارة النقل، أحدهما مقيم بالمطرية في القاهرة، والآخر بكوم حمادة في محافظة البحيرة، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.