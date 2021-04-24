إبل سائبة تتسبب بمصرع زوجين إثر حادث سير مروع في السعودية

لقي زوجان سعوديان مصرعهما، وأصيبت والدة الزوج، إثر حادث سير مروع تسببت به إبل سائبة على أحد الطرق في المنطقة الشرقية في تكرار لتلك الحوادث التي تتسبب بها إبل الصحراء السائبة على الطرق السريعة.

وقال مغردون سعوديون على تويتر، إن مواطنًا سعوديًا يدعى متعب المطيري، قضى في الحادث الذي وقع بعد وصول السيارة التي كان يقودها برفقة زوجته ووالدته إلى هجرة النقيرة، حيث اصطدمت السيارة بأربعة من الإبل ظهرت فجأة على الطريق.

وأثارت تلك التفاصيل، مزيدًا من الحزن والتعاطف مع العائلة المنكوبة، حيث حمل وسم يحمل اسم الزوج، سيلًا من عبارات الترحم والمواساة، إلى جانب المطالبة بمحاسبة مالك الإبل التي تسببت بالحادث.

#وفاه_متعب_المطيري_وزوجته لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله يرحمهما ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويها الصبر والسلوان

:عائلات فقدت أبناءها ونساء ترملت، وربما عائلة بكاملهـا: والسبب حوادث الإبل

:وعدم احترام ملاك الإبل لطرق المركبات

والمراعي عليها — ضاحي الدحيم (@WMGZ7) April 24, 2021

كما روى مغردون سعوديون حوادث سير سابقة تسببت بها الإبل السائبة، وانتهت بوفيات وإصابات كان بعضهم شاهدًا عليها أو جزءًا منها.

واقترح أحد المغردين أن يتم إلزام ملاك الإبل بتركيب طوق عاكس للضوء على الإبل لتنبيه السائقين لوجودها، واقترح مغرد ثانٍ، حلًا مماثلًا.

وتعد حوادث الطرق بسبب الإبل السائبة التي تعبر الطرقات السريعة، لا سيما خلال الليل، سببًا رئيسًا لحوادث مرور مأساوية، رغم الجهود التي تبذلتها الجهات المختصة كتسوير الطريق السريع في أماكن تواجد الإبل.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ مدة إلى تطبيق ”باركود“ بديلًا عن الوسم عن طريق شريحة تدسّ داخل أجسام الإبل، ويتمكن عن طريقها ملاكها من إصدار شهادات ميلاد لمواشيهم، وحمايتها من الأمراض، ومتابعتها متابعة دقيقة، ونقل ملكيتها، وتتبع سجلها الصحي، إضافة إلى إثبات مسؤولية مالك الإبل عن الحوادث التي تتسبب بها ليلًا على الطرقات.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إن جهود بلاده في قطاع المرور، أدت إلى انخفاض“نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، فقد كانت سابقًا (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح مؤخرًا (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة“.