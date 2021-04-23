فوز الفهد تكشف عن تعرضها لـ"مضايقات" مشابهة لقصة ضحية جريمة "صباح السالم" (فيديو)

كشفت الفاشينستا الكويتية فوز الفهد عن تعرضها لموقف مشابه لما حدث بالفتاة الكويتية فرح أكبر، التي قتلت غدرا، موضحة أنها أثناء دراستها في الجامعة تعرض شخص لها وظل يلاحقها في كل مكان وهو ما تسبب في تدخل والدها وضربه.

وبينت خلال حديثها عبر حسابها على ”سناب شات“، أن هذا الموقف الذي تعرضت له سبب لها أذى نفسيا كبيرا وأصابها بعقدة استمرت لسنوات بعد تخرجها، لافتة إلى أن هذا الأذى تتعرض له الكثير من البنات في أي مكان.

وجاء هذا في إطار حديثها عن القضية، التي هزت الشارع الكويتي قبل يومين وهي قضية فرح أكبر، التي قُتلت غدرا بعد خطفها وطعنها ورمي جثتها أمام مستشفى، رغم أنها سبق وتقدمت بشكوى ضد القاتل.

وطالبت الفهد الجهات المختصة في الكويت أن ”تأخذ مثل هذه القضايا التي تبدأ بشكوى بطريقة جدية أكثر لحماية المرأة أكثر حتى لا تصل الأمور إلى هذا الحد، الذي وصلت له قضية فرح، وأن يكون هناك حرص أكبر في قضايا التحرش أو الإيذاء أو ملاحقة أي شخص لأي امرأة“.

وأكدت أن قضية فرح ليست الأولى والأخيرة من هذا النوع من القضايا التي تحدث للكثير من النساء في العالم، وقالت: ”الشيء الذي يحزن أن تكون هناك شكوى لا تُؤخذ بعين الاعتبار إلا عند وصولها لنهاية حياة شخص دون أي ذنب“.

ووقعت جريمة فرح أكبر في منطقة صباح السالم في محافظة مبارك الكبير، مساء يوم الثلاثاء الماضي، حيثُ قام القاتل بتسديد طعنة للمجني عليها أدت إلى قتلها، وألقى بها أمام مستشفى، وتم إلقاء القبض عليه بعد ساعات من الحادثة.