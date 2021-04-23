حريق ضخم يلتهم عددا من الشاحنات في حيفا (فيديو)

شهدت مدينة حيفا في إسرائيل، ليلة أمس الخميس، حريقا هائلا شب في عدد من الشاحنات.

وبحسب الناطق باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء، فقد اندلع الحريق بعدد من الشاحنات المركونة قرب مفرق ”السعادة“، في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست)، التي تقع في مرآب (كراج) لتصليح السيارات جنوب خليج حيفا.

ووفقا لموقع ”عرب 48″، عملت طواقم إطفاء وإنقاذ على منع انتشار النار التي التهمت 6 سيارات، وانتشرت باتجاه سيارات أخرى، فيما لم يبلغ عن إصابات.

وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولمعرفة أسباب اندلاعه، بما في ذلك إمكانية إضرام النار بشكل متعمد.