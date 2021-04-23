الكويت.. طعنة بالرقبة تدخل شابا العناية المركزة إثر مشاجرة دامية

أسفرت مشاجرة دامية بين عدة أطراف، إلى إدخال شاب كويتي يبلغ من العمر 35 عاما، غرفة العناية المركزة في مستشفى الفروانية؛ إثر طعنة في الرقبة، فيما تلقى شبان آخرون العلاج من إصابات متفرقة وطعنات لحقت بهم.

ووفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، احتجزت الشرطة عددا من المصابين في المخفر لحين الوقوف على حالة المصاب، ومن ثم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة الدامية.

وحسب مصدر أمني، تلقت عمليات وزارة الداخلية إخطارا من مستشفى الفروانية، بوصول عدد من الشبان مصابين بإصابات متفرقة وطعنات؛ جراء مشاجرة، وأن أحدهم في حالة حرجة لإصابته بطعنة في الرقبة.

وأضاف المصدر، على الفور تم الإيعاز إلى قوة أمنية بالانتقال إلى مستشفى الفروانية، بحيث تكون إسنادا للنقطة الأمنية داخل المستشفى، ومن ثم تم فتح تحقيق سريع خلص إلى أن المتشاجرين هم جيران في منطقة صباح الناصر ق 6، وحدث بينهم خلاف تطور إلى تبادل ضرب وطعن.

وتأتي قضية طعن الشاب بعد ساعات من مقتل مواطنة وأم لطفلين على يد شاب كويتي، وهي الجريمة التي حظيت باهتمام كبير من جميع شرائح المجتمع.