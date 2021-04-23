أسترالي يربط طفلته الرضيعة بجسده وينتحر قفزا من ارتفاع 35 مترا

أقدم أسترالي على الانتحار، بعد أن وضع طفلته البالغة من العمر تسعة أشهر في عربة أطفال مربوطة بجسده، وقفز من ارتفاع 35 مترا؛ ما أدى إلى وفاتهما معا.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن هنري شيبردسون، البالغ من العمر 38 عاما، قفز من أعلى سد Whispering Wall، وهو جزء من خزان باروسا للمياه في جنوب أستراليا، وهو يحمل طفلته كوبي، فيما كان المارة مرعوبين من مشهد انتحار شيبردسون وهو يحمل طفلته، وأبلغوا الجهات المختصة.

وعندما وصلت خدمات الطوارئ لمكان الحادث، عثروا على الأب ميتا، وكذلك الرضيعة، حيث أُعلنت وفاتها أيضا في مكان الحادث، بعد جهود من رجال الإسعاف لإنقاذها.

وصرحت الشرطة أن هناك سجلا حافلا من العنف المنزلي بين شيبردسون ووالدة طفلته كوبي، قائلة إن هذه الحادثة هي أسوأ عملية قتل وانتحار على الإطلاق.

وذكر العديد من الشهود الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث، أنهم شاهدوا الأب وهو يضع طفلته في نقالة حول جسده ويقفز بها من أعلى السد.

وشاركت والدة كوبي صور ابنتها وقصتها المأساوية مع وسائل الإعلام المختلفة، ولكن الصحف لم تكشف عن اسمها.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن أسفه جراء هذا الحادث الأليم، وتعهد ببذل حكومته المزيد من الجهود من أجل وضع حد لمشكلات العنف المنزلي، قائلا إنه من الصعب معرفة الأسباب والعوامل التي أدت لهذا الحادث المؤلم.