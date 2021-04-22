حريق "مجهول" في السفارة الفرنسية لدى إفريقيا الوسطى يخلف "أضرارا كبيرة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أتى حريق مجهول الأسباب على جزء مهم من سفارة فرنسا في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفق ما أفاد شاهد عيان في بانغي.

وأكد السفير الفرنسي جان مارك غروسغوران أنه ”لا يوجد مصابون، لكن الأضرار كبيرة“، موضحًا أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

وعلمت ”فرانس برس“ من عدة عناصر من طاقم السفارة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الحريق اندلع في غرفة تقنية، ورجحوا أن يكون حادث كهربائي سببا للحريق.

وتوجه رئيس إفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.

كما اتجه عناصر من الحماية المدنية المحليّة وآخرون من بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا) ومفرزة الدعم التشغيلي التابعة للجيش الفرنسي، والمكلفة تأمين مطار بانغي، إلى السفارة لإخماد الحريق.

وحتى حلول بعد الظهر، بقيت أعمدة الدخان تتصاعد من سقف المبنى الذي انهار جزء منه، لكن تمت السيطرة على الحريق.