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سيارة تصطدم بمطعم في إسرائيل بعد فقدان سائقها السيطرة عليها (فيديو)
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 10:49 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 11:25 GMT

سيارة تصطدم بمطعم في إسرائيل بعد فقدان سائقها السيطرة عليها (فيديو)

أصيب 9 أشخاص بجروح؛ إثر انحراف سيارة عن مسارها واصطدامها بمطعم، قبل ظهر اليوم الخميس، في "بات يام" بإسرائيل. حادث سير مروع بعد فقدان سائق السيطرة على مركبته في

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المصدر: فريق التحرير

أصيب 9 أشخاص بجروح؛ إثر انحراف سيارة عن مسارها واصطدامها بمطعم، قبل ظهر اليوم الخميس، في ”بات يام“ بإسرائيل.

وقال موقع هيئة البث الإسرائيلي ”مكان“، إنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى فولفسون في حولون لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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ونقل الموقع عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، أنه تم الإبلاغ عن اصطدام سيارة بمطعم على شارع روتشيلد في ”بات يام“؛ ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم سيدة (60 عاما) إصابتها خطيرة، وهي فاقدة للوعي، فيما وصفت جراح المصابين الثمانية الآخرين بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى فولفسون“ لتلقي العلاج.

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