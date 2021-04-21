"النقل المصرية" تكشف حقيقة الوصلات الخشبية بقضبان السكك الحديدية

كشفت وزارة النقل المصرية عن حقيقة وجود وصلات خشبية بقضبان السكك الحديدية، بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه المعلومة في معرض الحديث عن سبب حادث قطار طوخ الذي وقع قبل أيام وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وقالت الوزارة، في بيان نقله موقع بوابة الأهرام الحكومي، اليوم الأربعاء، إن ”جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسة يتم لحامها على طول المسار وتثبيتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية“.

وأضافت أن ”الجزء المنتشر له صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائيا لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة“.

وتابعت وزارة النقل: ”كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار وهي تستخدم في جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينيات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات، وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط“.

وأردفت: ”كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حملا محوريا حتي 27 طنا في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حاليا 24 طنا، كما تتحمل السرعات حتى 160 كم/الساعة؛ ما يعني أنها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة“.

وأهابت وزارة النقل بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول على المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية.