ضبط كويتي قتل شابة ورمى جثتها أمام مستشفى

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية مواطنا بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها شابة في العقد الثالث من عمرها، بعد خطفها وطعنها ورمي جثتها أمام مستشفى.

ووقعت الجريمة في منطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير، مساء اليوم الثلاثاء، حيث أقدم الجاني على طعن الضحية بآلة حادة ورمي جثتها أمام مستشفى العدان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: ”إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه الجريمة“.

الإعلام الأمني":

قطاع الأمن الجنائي يضبط مواطنا قام بارتكاب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير pic.twitter.com/e6BtFyvGJ7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 20, 2021

وكشفت الوزارة أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة، فقام رجال الأمن بالتوجه إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وأكدت الوزارة أن الجاني أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنة واحدة للمجني عليها نافذة بالصدر أدت إلى وفاتها، وبناء عليه تمت إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للحادثة، حيث سُمع فيه صوت سيدة تقول إن الجاني (الذي ظهر في الفيديو) صدم سيارتها واختطف شقيقتها، مشيرةً إلى أنها سبق وأن رفعت قضية شروع في القتل ضده وخطف، وتم إخلاء سبيله من قبل وكيل النيابة لحين النظر بالقضايا في شهر أيار/مايو المقبل.

القاتل المشتبه به في جريمة صباح السالم خطف الفتاة من سيارة شقيقتها – قام بطعنها عدة طعنات وأنزلها في مستشفى #العدان وهرب – مسجل ضده قضية شروع بالقتل#جريمة_صباح_السالم pic.twitter.com/Cu4LBC6TfH — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) April 20, 2021

وأعاد النشطاء تداول مقطع آخر للسيدة منهارة من داخل المستشفى عقب قتل شقيقتها مناشدةً الحكومة للتدخل عقب وقوع الجريمة المروعة.

مصادر: القاتل المشتبه به في جريمة صباح السالم خطف الفتاة من سيارة شقيقتها – قام بطعنها عدة طعنات وأنزلها في مستشفى العدان وهرب – مسجل ضده قضية شروع بالقتل – تم ضبط المتهم بالقتل قبل قليل#جريمة_صباح_السالم pic.twitter.com/XQ6UiOMfhz — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 20, 2021

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً من قبل النشطاء الذين استنكروا بشدة قتل المواطنة، واعتبروا أن التهاون في تطبيق القانون تسبب بقتل الشابة.

التهاون في الشروع بقتل النساء، والأحكام المخفضة لقتلهن يشجع بشكل غير مباشر على الجرائم ضد النساء!#جريمه_صباح_السالم https://t.co/Y4wBI1EpYz — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) April 20, 2021

#جريمة_صباح_السالم نحن كنساء لا نشعر بالامان حين تنتشر مثل جرائم القتل هذه، من سيحمينا؟ حين نشتكي لا نجد أي تجاوب، اليوم أنا أخاف على حياتي من المعاتيه بالشارع الذين يتعاطون جميع أنواع المخدرات أو يعانون من هوس معين قد يؤدي لإزهاق حياتي، القصاص مطلب ! — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) April 20, 2021

كان عليه تهمة شروع بالقتل، أخرجوه منها… فأكمل جريمته.. وهكذا امرأة أخرى تذهب ضحية عدم تنفيذ أشد العقوبات بحق هؤلاء المجرمين.

#جريمه_صباح_السالمpic.twitter.com/B3ZKRd5yjw — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) April 20, 2021

ولم يتبين حتى الآن صلة القاتل بالمجني عليها، فيما تباينت المعلومات المتداولة من قبل النشطاء بشأن صلتهما، بين من ذكر أنه طليقها، وبين من ذكر أنه كان يلاحقها منذ أشهر ويريد الزواج منها رغماً عن رفض أهلها وتم تسجيل قضية ضده حينها، وهي معلومات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها حتى الآن.

طالبت بالحماية من جميع الجهات لان طليقها يهددها بالقتل وخطف بنتهم، نهايتها في نهار رمضان جريمة قتل مواطنة كويتية في صباح السالم عدة طعنات وهي عمرها بالثلاثين! — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) April 20, 2021

قاتل #جريمه_صباح_السالم كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها وتم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليها في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته

..يتبع — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) April 20, 2021