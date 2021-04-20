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ضبط كويتي قتل شابة ورمى جثتها أمام مستشفى
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 20:34 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 21:25 GMT

ضبط كويتي قتل شابة ورمى جثتها أمام مستشفى

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية مواطنا بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها شابة في العقد الثالث من عمرها، بعد خطفها وطعنها ورمي جثتها أمام مستشفى.

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية مواطنا بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها شابة في العقد الثالث من عمرها، بعد خطفها وطعنها ورمي جثتها أمام مستشفى.

ووقعت الجريمة في منطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير، مساء اليوم الثلاثاء، حيث أقدم الجاني على طعن الضحية بآلة حادة ورمي جثتها أمام مستشفى العدان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: ”إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه الجريمة“.

وكشفت الوزارة أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة، فقام رجال الأمن بالتوجه إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وأكدت الوزارة أن الجاني أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنة واحدة للمجني عليها نافذة بالصدر أدت إلى وفاتها، وبناء عليه تمت إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للحادثة، حيث سُمع فيه صوت سيدة تقول إن الجاني (الذي ظهر في الفيديو) صدم سيارتها واختطف شقيقتها، مشيرةً إلى أنها سبق وأن رفعت قضية شروع في القتل ضده وخطف، وتم إخلاء سبيله من قبل وكيل النيابة لحين النظر بالقضايا في شهر أيار/مايو المقبل.

وأعاد النشطاء تداول مقطع آخر للسيدة منهارة من داخل المستشفى عقب قتل شقيقتها مناشدةً الحكومة للتدخل عقب وقوع الجريمة المروعة.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً من قبل النشطاء الذين استنكروا بشدة قتل المواطنة، واعتبروا أن التهاون في تطبيق القانون تسبب بقتل الشابة.

ولم يتبين حتى الآن صلة القاتل بالمجني عليها، فيما تباينت المعلومات المتداولة من قبل النشطاء بشأن صلتهما، بين من ذكر أنه طليقها، وبين من ذكر أنه كان يلاحقها منذ أشهر ويريد الزواج منها رغماً عن رفض أهلها وتم تسجيل قضية ضده حينها، وهي معلومات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها حتى الآن.

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