مصر.. حبس سائق "قطار طوخ" وآخرين على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة في مصر اليوم الثلاثاء، حبس سائق القطار الذي تعرض لحادث مروع في مدينة طوخ في محافظة القليوبية، مع آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتقرر كذلك ”حبس مساعد السائق وعامل الشاكوش وعامل الصيانة ومهندس مدني في الهيئة العامة للسكك الحديدية“.

وكان فريق من النيابة العامة قد استمع إلى المصابين بالحادثة، والذين قالوا إنهم ”فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار، وفجأة انقلبت عربات المؤخرة، وخرجت باقي العربات عن القضبان“.

وقرر وزير النقل اللواء كامل الوزير، الثلاثاء، إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر، وذلك بعد توالي حوادث القطارات أخيرا في البلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن ”رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد رسلان شلبي نقل لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، كما تم انتداب مصطفى عبداللطيف أبو المكارم في منصب رئيس الهيئة لمدة عام“.

وتكررت حوادث القطارات في مصر بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها حادث قطار الطوخ يوم الأحد، الذي أودى بحياة 11 شخصا وسبب إصابة ما يقرب من 100 آخرين.