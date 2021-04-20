أثناء تنفيذه جولة أمنية.. مدير أمن حولي يكتشف وفاة والدته بحادث مروري

فجع مدير أمن حولي في الكويت، اللواء عبدالله العلي، بوفاة والدته بحادث سير، أثناء قيامه بجولة أمنية على طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت.

وفي التفاصيل، قادت الصدفة اللواء الكويتي إلى موقع تصادم بين ثلاث مركبات، بالقرب من مكان تواجده، ليتفاجأ بوالدته المسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي.

وحاول اللواء عبدالله العلي إنقاذ والدته، إلا أنها فارقت الحياة بين يديه؛ إثر توقف قلبها، وفق صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وذكرت الصحيفة، أن مقيمة مصرية تقود سيارة رباعية الدفع، اصطدمت بقوة من الخلف بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مسنة، ومن شدة الاصطدام تحركت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.