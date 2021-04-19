شرطة دبي "تعاقب" عميلا بنكيا لنقله 272 ألف دولار على دراجة هوائية

حررت شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة مخالفة بحق شخص خرج من بنك حاملاً أكثر من مليون درهم (نحو 272 ألف دولار) في كيس بلاستيكي على دراجة هوائية.

ونقلت صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية عن مدير مركز شرطة نايف في دبي العميد طارق تهلك، قوله: إن التصرف الغريب لذلك الشخص، وهو أحد عملاء البنوك، يجعل منه هدفاً بالغ السهولة للصوص الذين يترصدون عملاء البنوك.

وأكد تهلك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الشخص بعد جلبه إلى المركز، تضمنت تحرير مخالفة لعدم الالتزام بإجراءات نقل الأموال.

وأوضح أن ”المركز انتهج أسلوب مكافحة استباقيًا في التعامل مع جرائم نشل أو سرقة عملاء البنوك، يعتمد على استهداف الضحايا أنفسهم وليس المجرمين فقط“.

وذكر تهلك أنه تم ضبط عدد من الضحايا المحتملين لجرائم السرقة خارج البنوك وشركات الصرافة، بينهم موظفون في شركات، وعملاء عاديون غير ملتزمين بإجراءات الأمن والسلامة.

ودعا الشركات بتكليف موظفيْن على الأقلّ بمهمة سحب النقود ونقلها، حتى يحمي أحدهما الآخر، فضلاً عن ضرورة استخدام سيارة في الانتقال من البنك إلى الشركة، وعدم السير على القدمين أو استخدام دراجة هوائية، حتى لو كانت المسافة قصيرة.