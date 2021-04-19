لبنان.. تنظيم مخالفة ضد سيارة إسعاف بسبب السرعة الزائدة

فوجئت رابطة المخاتير (العمداء) في شمال لبنان، بإبلاغها من قبل وزارة الداخلية بوجوب دفع غرامة تبلغ قيمتها 200 ألف ليرة (15 دولارا)، بحق سيارة إسعاف تابعة لها بسبب السرعة الزائدة.

وقال رئيس اتحاد مخاتير منطقة عكار في شمال لبنان، زاهر الكسّار: ”تفاجأت بتبليغي اليوم حضوري إلى مخفر الشرطة لاستلام ضبط سرعة بقيمة 200 ألف ليرة لسيارة إسعاف تنقل الموتى والجرحى وهي تابعة لرابطة المخاتير“.

وقال الكسار لموقع ”لبنان 24“: ”أصبحنا ببلد العجائب. مؤسف وعار على وزير الداخلية أن يُسطَّر هكذا محضر… سيارة الإسعاف هذه لا تهدأ في الليل والنهار لنقل الجرحى والمرضى والأموات إلى المستشفيات لدعم الصليب الأحمر اللبناني في مهامه الإنسانيّة“.

وأشار الكسار إلى أنه تسلم البلاغ، لكنه رفض الدفع، قائلا إن ”على وزير الداخلية والبلديات والمخاتير أن يُعالجوا هذا الأمر“.