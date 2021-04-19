وفاة 6 بحريق منطقة صناعية في طهران (فيديو)

توفي 6 إيرانيين على الأقل، الاثنين، جراء اندلاع حريق واسع النطاق بمدينة جاجرود الصناعية، الواقعة شمال شرقي طهران، وفق ما أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وبحسب الوكالة فإن ”رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ موجودون في الموقع لإخماد الحريق“، مشيرة إلى أنه ”سيتم الإعلان عن سبب الحادث ومقدار الأضرار والعدد الدقيق للقتلى والجرحى“.

وفي مطلع أغسطس الماضي، اندلع حريق في هذه المدينة الصناعية واشتعلت النيران في أكثر من 2500 متر من سقائف المخازن التي كانت تستخدم لتخزين الجلود والخشب.

وشهدت إيران منذ يونيو/حزيران العام الماضي، سلسلة انفجارات وحرائق مثيرة للجدل، وقع بعضها في منشآت صناعية ونووية وعسكرية وفي محطات لتوليد الطاقة والكهرباء، كان أبرزها انفجار في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وقع في مطلع يوليو/تموز من العام ذاته، حيث كانت تستأنف إيران العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة.

كما تحدثت تقارير صحافية عن وقوع انفجار في مجمع بارشين العسكري شرق طهران الذي ينتج صواريخ باليستية، وقالت السلطات إنه نجم عن تسرب في منشأة لتخزين الغاز بمنطقة خارج القاعدة.