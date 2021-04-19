سيارة تسلا ذاتية القيادة تتسبب في مقتل شخصين

لقي شخصان مصرعهما في ولاية تكساس بعد أن قفزت سيارة تسلا التي كانا يستقلانها، واصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران، وليس من الواضح ما إذا كان القائد الآلي قد تم تشغيله وقت وقوع الحادث.

وذكرت محطة التلفزيون المحلية KHOU أن الحادث وقع مساء السبت في سبرينج، تكساس، إحدى ضواحي هيوستن، وذلك عندما فشلت سيارة تسلا تسير بسرعة عالية في التغلب على منعطف وخرجت عن الطريق.

وما أن تم إخماد الحريق، حتى عثر المستجيبون الأوائل على جثتي رجلين، أحدهما في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي.

وبحسب تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“ خلص المحققون إلى أنه لم يكن هناك أحد في مقعد السائق وقت وقوع الحادث.

يأتي الحادث المميت وسط موجة جديدة من حوادث تسلا التي ربما تكون قد شملت الطيار الآلي ، وهي ميزة مساعدة السائق المتقدمة التي توفرها شركة صناعة السيارات والتي تأتي بشكل قياسي في جميع سياراتها الجديدة.

وبحسب التقرير، يقوم الطيار الآلي بأتمتة بعض مهام القيادة على الطرق السريعة ، لكنه لا يجعل السيارات ذاتية القيادة ، على الرغم من لقبها.

وتعرضت شركة تسلا لانتقادات بسبب التضليل حول السائق الآلي، والذي يقول النقاد إنه يبالغ في قدرة التكنولوجيا ويدعو السائقين إلى إساءة استخدامها.

وتحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في دور القائد الآلي في أكثر من 20 حادثًا من حوادث تسلا ، بما في ذلك العديد من حوادث اصطدام السيارات بمركبات الطوارئ التي تقف على جانب الطريق.