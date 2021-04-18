بعد وفاة طفل وإصابة آخرين.. تحذيرات من استخدام أجهزة الركض الكهربائية

حذرت وكالة ”سي بي إس سي“ الأمريكية لحماية المستهلك، اليوم السبت، من استخدام مشايات ”تريد بلاس“ الكهربائية التي تنتجها شركة ”بيلوتون“ في المنازل التي تضم أطفالا أو حيوانات أليفة، بعد تسجيل عدد من الحوادث أدى أحدها إلى مقتل شخص.

وأوضحت الوكالة في بيان، أنها رصدت 39 حادثا منذ إعلان ”بيلوتون“ مقتل طفل في آذار/مارس الماضي.

ورأت الوكالة أن الجهاز الذي يبلغ سعره الأساس 4295 دولارا ”يشكل مخاطر جسيمة على الأطفال“ ويعرّضهم ”للخدوش والكسور والوفاة“.

وشرحت أن أطفالا كثرا علِقوا تحت حزام المشاية الكهربائية أو تعرضوا للسحب. مشيرة إلى أن حيوانا وأغراضا تعرضت للجرّ تحت ”تريد بلاس“؛ ما قد يؤدي إلى فقدان المستخدم توازنه.

إلا أن ”بيلوتون“ التي اشتهرت خصوصا بدراجاتها الرياضية المنزلية المتصلة، سارعت إلى ”دحض الاستنتاجات“ التي توصلت إليها الوكالة، وأصدرت بيانا بعد دقيقة من بيان ”سي بي إس سي“ الذي وصفته بأنه ”غير دقيق ومضلّل“.

واعتبرت المجموعة أن ”لا سبب للتوقف عن استخدام (تريد بلاس) في حال اتباع كل التحذيرات وتعليمات السلامة“.

وذكّرت ”بيلوتون“ بأن تعليمات الجهاز توصي ”بإبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدا عن (تريد بلاس) في كل الأوقات“، وتنصح بعدم استخدامه من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. كذلك توصي المجموعة بإبقاء مفتاح استخدام المشاية بعيدا عن متناول الأولاد.

وأشارت صحيفة ”واشنطن بوست“، إلى أن الشركة لم تبدأ سحب الأجهزة من السوق لتصليحها أو استبدالها، كما طالبتها الوكالة.

وأفادت ”بيلوتون“ في بيانها السبت بأنها دعت الوكالة ”إلى إصدار بيان مشترك عن خطر عدم اتباع التحذيرات وتعليمات السلامة المرفقة“ بالجهاز، وأنها سعت إلى تصحيح ما تعتبره ”غير دقيق“ في بيان ”سي بي إس سي“. إلا أن الوكالة ”لم تكن راغبة في إجراء مناقشات جادة“ مع ”بيلوتون“، بحسب المجموعة.