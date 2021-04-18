الأمن الكويتي يتحفظ على شاب هدد بالانتحار وتسبب بحادث مميت

أعلنت السلطات الأمنية الكويتية، اليوم الأحد، أنها تحفظت على شخص تسبب بحادث مروري أدى إلى وفاة عامل هندي، وإصابة آخر مصري، أثناء قيامه بتصوير مقطع فيديو هدد خلاله بالانتحار.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية توقيف صاحب مقطع فيديو متداول ”يتضمن ظهور شخص بحالة غير طبيعية، وتسببه في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص من جنسية آسيوية“.

وأوضحت الإدارة: ”تم نقل أطراف الحادث إلى المستشفى، وجرى التحفظ على الشخص المتسبب بالحادث تمهيداً لإحالته الى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه“.

وكانت صحيفة الراي المحلية قد نقلت عن مصدر أمني قوله: إن ”الشخص ظهر في عملية التصوير بميناء عبدالله، حيث اصطدم، وهو يصور نفسه، بمركبة أخرى فيها عاملان هندي ومصري، فتسبب الحادث بوفاة الهندي على الفور وإصابة زميله المصري“.