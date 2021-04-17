امرأة "عارية الصدر" تقتحم جنازة الأمير فيليب (صورة)

اقتحمت امرأة ”عارية الصدر“ جنازة دوق أدنبرة، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، وعطلت فترة الحداد، بعد أن صرخت في الحشود في قلعة وندسور، وهي تردد ”أنقذوا الكوكب“.

وقام رجال الشرطة فورًا، باقتياد المرأة بعيدًا عن قلعة وندسور وكنيسة القديس جورج، وذلك بعد أن بدأ الحشود في التصفيق بعد دقيقة صمت، حدادًا على رحيل الأمير فيليب.

وقبل أن يأخذ رجال الشرطة المرأة بعيدًا عن مكان الجنازة، قفزت على تمثال الملكة فيكتوريا، وهي تصرخ وتردد عبارتها، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وكان قد وقف الجميع دقيقة صمت في الثالثة مساءً بتوقيت بريطانيا، في جميع أنحاء البلاد، قبل بدء مراسم جنازة فيليب، الذي توفى عن عمر يناهز 99 عامًا، في الـ9 من شهر نيسان/ إبريل الجاري.

وتقام مراسم الجنازة في كنيسة سان جورج، بحضور كبار أفراد العائلة المالكة، وعلى رأسهم: الملكة إليزابيث، والأمير تشارلز، ووليام وهاري، والأمير أندرو، إلا أن الأمير هاري ظهر جالسًا بمفرده على الجانب الآخر من شقيقه الأمير ويليام، وباقي كبار العائلة البريطانية المالكة.