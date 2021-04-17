لقطات مروعة لسحق سيارة أجرة بين حافلة وشاحنة وقود في البرازيل (فيديو)

رصدت عدسة كاميرات المراقبة حادث تصادم مروع في البرازيل وقع بين ثلاث سيارات، جرى خلاله سحق سيارة أجرة بين حافلة ركاب وسيارة نقل ضخمة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الحادث وقع على تقاطع طريق سريع في مدينة ”كوريتيبا“ البرازيلية.

وكان المتسبب الأول في الحادث قائد سيارة أجرة بيضاء، إذ قرر عبور الطريق من ناحية إلى أخرى، فصدمته شاحنة وقود مسرعة، وبعد الاصطدام، بقيت السيارة عالقة في مقدمة الشاحنة للحظات، إلى أن مرت بجانب شاحنة الوقود حافلة ركاب ضخمة، هشمت نصف السيارة الأمامي عند الاصطدام بها.

وأسفر اصطدام الحافلة بمقدمة السيارة عن اندلاع حريق وانفجار في الحافلة، التي لم تكن تقل ركابا حينها.

وإثر الاصطدام، توقفت الحافلة وسط الطريق السريع، وفر السائق هاربا خوفا من انفجارها.