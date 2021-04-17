قائد سيارة نصف نقل يصطدم بنقطة أمنية في الكويت (فيديو)

نجا رجال أمن في الكويت من الموت بعد أن اصطدم بهم مواطن بدا بحالة غير طبيعية.

وبحسب صحيفة الراي المحلية، كان رجال الأمن متواجدين في نقطة أمنية مقابلة لنادي الجهراء حين اصطدم بهم شخص يقود سيارة نصف نقل ”وانيت“، لكن لم يصب منهم أحد بأذى.

ضبط قائد وانيت بحالة غير طبيعية اصطدم بنقطة أمنية في الجهراء ولاتوجد إصابات بين رجال الأمن لله الحمد pic.twitter.com/UxSnBoxLvO — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 17, 2021

وأفاد مصدر أمني أنه بتفتيش قائد الـ“وانيت“، تبين أنه مواطن، وعثر بحوزته على مجموعة من الحبوب المخدرة وأدوات تعاطٍ، وتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحه المخدرات.