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نهر في ويلز يتحول للون الأبيض بعد انقلاب شاحنة حليب فيه (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 19:53 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 20:05 GMT

نهر في ويلز يتحول للون الأبيض بعد انقلاب شاحنة حليب فيه (فيديو وصور)

تحول نهر "دوليس" في ويلز بالمملكة المتحدة إلى اللون الأبيض بالكامل بعد سقوط ناقلة حليب في الماء وانسكاب محتوياتها. واصطدمت الشاحنة المعبأة بآلاف اللترات من

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

تحول نهر ”دوليس“ في ويلز بالمملكة المتحدة إلى اللون الأبيض بالكامل بعد سقوط ناقلة حليب في الماء وانسكاب محتوياتها.

واصطدمت الشاحنة المعبأة بآلاف اللترات من الحليب قبالة الطريق السريع ”A482“ في منطقة ”كارمارثينشاير“ ثم سقطت في النهر، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المياه البيضاء التي كانت تتدفق من شلال صغير أيضًا.

وقال أحد الأشخاص إن“المشهد رائع، وإن رؤية المياه البيضاء تتدفق في النهر أمر خيالي“، مضيفًا:“نحن بحاجة إلى وعاء عملاق من رقائق الذرة وسيكون الأمر مثاليًا“.

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من جانبها، قالت مؤسسة ”Natural Resources Wales“ التي تختص بإدارة الموارد الطبيعية في ويلز إن“هناك كمية غير معروفة من الحليب تسربت إلى النهر؛ مما تسبب بتغير لون المياه“.

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واتجهت الشرطة إلى موقع الحادث لمواصلة تقييم وتأثير التسرب، وتوقف الطريق في موقع الحادث في هذا الوقت وتم إغلاقه حتى انتشال الشاحنة.

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ومع ذلك، لم يصب سائق الناقلة بأذى خطير، وأصبح النهر الآن نقيًا، إلا أن هناك مخاوف من الأضرار المحتملة على الثروة السمكية.

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