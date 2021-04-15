مصرع سعودي تعرض لهجوم أسد كان يقوم بتربيته

لقي مواطن سعودي مصرعه، متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته.

ووقعت الحادثة في حي ”السلي“ الواقع بالعاصمة الرياض، بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية.

ونقلت الصحيفة أن ”الجهات الأمنية توجهت لموقع الحادثة بعد تلقيها البلاغ، وخلصت المواطن من بين فكي الأسد، لكنه توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو تظهر الأسد وهو ميتا فيما يبدو عقب تدخل الجهات الأمنية.

ويعد اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، هواية وعادة متبعة لدى البعض في دول الخليج، فيما يتباهى بعضهم بالتقاط صور وهم يقضون أوقاتهم معها.

لكن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أعلن في مارس الماضي أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، مؤكدا أن هناك عقوبات تفرض على المخالفين.

وقال المركز إن ”التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة“.