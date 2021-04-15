"الصحة المصرية" تعلن إصابة 15 شخصا جراء حادث "قطار منيا القمح"

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الخميس، إصابة 15 مواطنا في حادث ”قطار منيا القمح“ بمحافظة الشرقية.

وخرج قطار عن القضبان في مصر، مساء الأربعاء، عند مدخل مدينة منيا القمح، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه ”فور وقوع الحادث تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي“.

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وأشار مجاهد إلى خروج 6 من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، لافتا إلى أن باقي المصابين ”يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة، وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة“.

من جانبها، قالت الهيئة إنه ”أثناء مسير قطار 339 ركاب القاهرة/ بنها/ الزقازيق/ المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان“، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأكدت الهيئة ”خلو الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، فيما تم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف علي أسباب الحادث“.