مصرع 16 وإصابة 4 في حادث تصادم مروع جنوب مصر (صور)

وقع حادث تصادم مروع، مساء الثلاثاء، بين حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل، على طريق ”أسيوط – البحر الأحمر“ جنوب مصر، أسفر عن مصرع 16 شخصاً وإصابة 4 آخرين، حصيلة أولية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر إخطاراً بوقوع حادث على طريق ”أسيوط – البحر الأحمر“، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وانتقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 16 شخصا وإصابة 4 آخرين، حصيلة أولية، نتيجة تفحم الحافلة والسيارة.

وجرى نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى الجامعي في قنا لتلقي العلاج، كما تم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور في الطريق منعا للتزاحم، وجارٍ رفع السيارة والحافلة وإنقاذ باقي الركاب.