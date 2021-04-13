مقتل طالب برصاص الشرطة في ولاية تنيسي الأمريكية

قتلت الشرطة الأمريكية بالرصاص طالبا في المرحلة الثانوية بولاية تنيسي الاثنين، بعدما قالت، إنه فتح النار على أفرادها بدورة مياه في مدرسته.

ووقع إطلاق النار نحو الساعة الـ3:15 عصرا بمدرسة أوستن- إيست ماجنت الثانوية في الجانب الشرقي من مدينة نوكسفيل، ويمثل أحدث فصول سلسلة من حوادث إطلاق الرصاص في الولايات المتحدة منذ منتصف مارس/آذار.

وأصيب شرطي بعيار ناري في أعلى ساقه وكان في حالة حرجة بعد جراحة خضع لها في المركز الطبي التابع لجامعة تنيسي، وفقا لما قاله مسؤولون بالشرطة في نوكسفيل، لكن من المتوقع ألا تعرّض الإصابة حياته للخطر.

وذكرت شرطة نوكسفيل أنها تحركت صوب المدرسة إيست بعدما تلقت تقارير بوجود مسلح بها وأنها عثرت على المشتبه فيه داخل دورة مياه.

وقال ديفيد راوش، مدير مكتب التحقيقات في تنيسي خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين ”مع دخول عناصر الشرطة المكان، أفادت تقارير بأن المشتبه فيه أطلق أعيرة نارية فأصاب شرطيا. وأُعلنت وفاة المشتبه فيه في المكان وعرفنا أنه طالب في أوستن- إيست“.

وخلال المؤتمر الصحفي، وصفت إيف توماس، قائدة الشرطة في نوكسفيل الحادث بأنه ”مخيف“.

وكانت الشرطة تحدثت في بادئ الأمر عن سقوط العديد من الضحايا بأعيرة نارية في الهجوم.