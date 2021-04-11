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مسلح يطلق النار بفندق في هاواي ويتحصن بداخله‎
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 11:13 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 12:15 GMT

مسلح يطلق النار بفندق في هاواي ويتحصن بداخله‎

طوقت الشرطة الأمريكية فندقا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، بحسب ما ذكر موقع "هاواي نيوز ناو"

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المصدر: رويترز

طوقت الشرطة الأمريكية فندقا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، بحسب ما ذكر موقع ”هاواي نيوز ناو“

وقال الموقع الإخباري في وقت متأخر أمس السبت (بالتوقيت المحلي) إن ”النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث“.

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ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله: ”لم تقع إصابات.. ننتظر استسلام المشتبه فيه“.

https://www.facebook.com/KeahiTucker/videos/270915194650175

 

ونقلت ”رويترز“ عن شاهد عيان أن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا كانوا في قاعة الرقص.

وبدأ الحادث نحو الساعة السادسة مساء عندما أطلق المشتبه فيه الرصاص. وذكر الموقع الإخباري نقلا عن مصادر أن المشتبه فيه من أفراد البحرية.

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