مسلح يطلق النار بفندق في هاواي ويتحصن بداخله‎

طوقت الشرطة الأمريكية فندقا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، بحسب ما ذكر موقع ”هاواي نيوز ناو“

وقال الموقع الإخباري في وقت متأخر أمس السبت (بالتوقيت المحلي) إن ”النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث“.

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله: ”لم تقع إصابات.. ننتظر استسلام المشتبه فيه“.

https://www.facebook.com/KeahiTucker/videos/270915194650175

ونقلت ”رويترز“ عن شاهد عيان أن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا كانوا في قاعة الرقص.

وبدأ الحادث نحو الساعة السادسة مساء عندما أطلق المشتبه فيه الرصاص. وذكر الموقع الإخباري نقلا عن مصادر أن المشتبه فيه من أفراد البحرية.