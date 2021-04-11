الملياردير يوسف علي ينجو من حادث مروحية في الهند

نجا الملياردير الهندي يوسف علي، رئيس مجموعة ”لولو“ التجارية المتعددة الجنسيات ومقرها الإمارات العربية المتحدة، من حادث هبوط اضطراري في منطقة مهجورة بولاية كيرالا جنوبي الهند، يوم الأحد، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وكان على متن المروحية خمسة ركاب بينهم يوسف علي وزوجته شبيرا وسكرتيره الشخصي. وبحسب التقارير، فإنهم نجوا جميعا، لكنهم أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الهبوط الاضطراري نجم عن سوء الأحوال الجوية والطقس الماطر، ما دفع الطيار إلى اختيار الهبوط في مستنقع قريب مع الأخذ في الاعتبار سلامة الركاب والسكان في المنطقة.

وأضافت أن الزوجين كانا في رحلة شخصية قبل رمضان، وتم إدخالهما إلى مستشفى قريب.

وبحسب تقرير مجلة فوربس الصادر الأسبوع الماضي، فإن يوسف علي يعتبر ثاني أغنى مقيم في الإمارات بثروة تبلغ 4.8 مليار دولار.

وتمتلك مجموعة لولو، التي مقرها أبوظبي، لولو هايبر ماركت ومراكز تسوق، وتعتبر واحدة من أكبر بائعي التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها أكثر من 200 هايبر ماركت وسوبر ماركت في دول الخليج ومصر وإندونيسيا وماليزيا والهند، ويعمل بها أكثر من 58000 شخص من مختلف البلدان، ولديها مراكز لوجستية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وجنوب أفريقيا والفلبين وتايلاند وغيرها.