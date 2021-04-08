الكويت.. تشكيل لجنة تحقيق بحريق "السوق المركزي" التابع للجيش

شكل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح لجنة تحقيق للوقوف على أسباب حريق السوق المركزي التابع للجيش، وفق ما نشرته حسابات إخبارية محلية.

وزير الدفاع يشكل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب حريق «السوق المركزي» https://t.co/Vaf9qLzaPH pic.twitter.com/UqyJLeumW8 — خبر عاجل (@Breakingkw) April 7, 2021

وكانت قوة الإطفاء العام أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتها على حريق اندلع في عدد من المحلات التابعة للسوق المركزي للجيش الكويتي.

وذكرت ”الإطفاء“ في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في السوق المركزي.. وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء والتي بلغ عددها 4 فرق إلى موقع البلاغ، إذ تمكنت تلك الفرق من مكافحة الحريق ومحاصرته دون وقوع إصابات بشرية“.