القبض على متحرش مواصلات جديد في مصر (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، الأربعاء، ملابسات واقعة تحرش جديدة في حافلة نقل عام ”أتوبيس“ بعدما أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد وناشطون مقطع فيديو قامت بتصويره سيدة تستقل ”أتوبيس“، وهي تنهر شخصا لقيامه بأفعال منافية للآداب أثناء جلوسه على مقعد مجاور لها.

وظهر المتحرش وهو يخرج ”عضوه الذكري“ أمام السيدة التي وثقت المشهد واستغاثت بالركاب وأخبرتهم بما فعله، فقاموا بإنزاله من ”الأتوبيس“.

واستنكر رواد مواقع التواصل المشهد وسط حالة غضب عارمة، وطالبوا الجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض عليه ليكون عبرة لغيره، كما حدث مع متحرش المعادي.

وعلى إثر هذه الضجة، تواصلت الأجهزة الأمنية مع السيدة التي قامت بتصوير مقطع الفيديو وأقرت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال استقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إن الشرطة تمكنت من تحديد ”الأتوبيس“ محل الواقعة، وبمناقشة السائق أيد ما جاء في أقوال الشاكية، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.