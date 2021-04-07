السيطرة على حريق في السوق المركزي للجيش الكويتي

أعلنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، سيطرتها على حريق اندلع في عدد من المحلات التابعة للسوق المركزي للجيش الكويتي.

٤ فرق من قوة الإطفاء وإطفاء الجيش الكويتي سيطروا على حريق محلات تابعة للسوق المركزي للجيش الكويتي pic.twitter.com/RiwualNk3B — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) April 7, 2021

وذكرت ”الإطفاء“ في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في السوق المركزي المعني وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء والتي بلغ عددها 4 فرق إلى موقع البلاغ، إذ تمكنت تلك الفرق من مكافحة الحريق ومحاصرته دون وقوع إصابات بشرية“.

فيما لم يتم الكشف عن مزيد من ملابسات الواقعة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث أم لا.