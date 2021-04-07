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السيطرة على حريق في السوق المركزي للجيش الكويتي
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 6:43 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 8:00 GMT

السيطرة على حريق في السوق المركزي للجيش الكويتي

أعلنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، سيطرتها على حريق اندلع في عدد من المحلات التابعة للسوق المركزي للجيش الكويتي. ٤ فرق من قوة الإطفاء

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، سيطرتها على حريق اندلع في عدد من المحلات التابعة للسوق المركزي للجيش الكويتي.

وذكرت ”الإطفاء“ في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في السوق المركزي المعني وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء والتي بلغ عددها 4 فرق إلى موقع البلاغ، إذ تمكنت تلك الفرق من مكافحة الحريق ومحاصرته دون وقوع إصابات بشرية“.

فيما لم يتم الكشف عن مزيد من ملابسات الواقعة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية  وراء الحادث أم لا.

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