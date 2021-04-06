المغرب.. وفاة 5 أشخاص بسبب شرب سائل مُعقم اليدين

لقي 5 شبان حتفهم في مدينة ”تاوريرت“ جنوب المغرب، بعد أنباء عن شربهم سائلا لتعقيم اليدين.

ولم تتضح تفاصيل الوفاة الغامضة والأسباب التي دفعت الضحايا، الذين يقطنون حي ”النهضة“ لشرب سائل التعقيم، الإثنين، بحسب موقع ”زنقة 20“.

ونقل الموقع المغربي عن مصادر طبية قولها: إن الضحايا تعرضوا لتسمم حاد؛ نتيجة شرب معقم اليدين، الذي يحتوي مادة ”الميثانول“.

وألقت قوات الأمن، الثلاثاء، القبض على شخص يشتبه في ترويجه لمادة التعقيم المسمومة، فيما تم دفن عدد من الضحايا.

وطالبت أسرة أحد الضحايا بتشريح الجثة؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.