انتهاء التحقيقات بقضية تصوير فتيات عاريات في دبي

كشف النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام.

وكانت شرطة دبي قد أعلنت ضبطها مجموعة فتيات عاريات على شرفة أحد المباني الشاهقة في منطقة مارينا بدبي، وذلك بعد انتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستشار الحميدان، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، إنه تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتيْ الفعل الفاضح العلني، وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية.

وأكد أنه ”تم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات، وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة؛ لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة“.