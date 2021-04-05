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مصري يعتدي على زوجته بسلاح أبيض داخل المحكمة
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 18:08 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 18:55 GMT

مصري يعتدي على زوجته بسلاح أبيض داخل المحكمة

اعتدى مصري على زوجته داخل قاعة محكمة الأسرة في الإسكندرية، بعد أن أقدم على ضربها بسلاح أبيض لتتناثر الدماء في القاعة، قبل أن تتمكن قوات الأمن المختصة من القبض

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

اعتدى مصري على زوجته داخل قاعة محكمة الأسرة في الإسكندرية، بعد أن أقدم على ضربها بسلاح أبيض لتتناثر الدماء في القاعة، قبل أن تتمكن قوات الأمن المختصة من القبض عليه.

وفي التفاصيل، شهدت محكمة الأسرة دائرة الجمرك بالإسكندرية المصرية حادث اعتداء زوج على زوجته المدعية بالطلاق بمحكمة الأسرة أثناء الجلسة، وضربها في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها.

وتبين أن سبب اعتداء المتهم على زوجته هو خلافات زوجية بينهما، وأمكن ضبطه وتحويله إلى قسم شرطة المنشية، وطلب الإسعاف للمجني عليها، ونقلها لتلقي العلاج.

وطوقت قوات الأمن مجمع المحاكم، ومنعت دخول أي فرد بعد الحادثة، وسمحت فقط للمحامين من الذين لديهم جلسات داخل المحكمة أو النيابات المختلفة بالدخول بعد التفتيش.

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