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مصرع قائد شرطة الفيوم خلال مداهمة للقبض على مطلوب في مصر
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 19:11 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 20:05 GMT

مصرع قائد شرطة الفيوم خلال مداهمة للقبض على مطلوب في مصر

لقي قائد قوات الأمن بمحافظة الفيوم، جنوب العاصمة القاهرة، مصرعه أثناء مداهمة للقبض على مدمن هارب من مصحة للإدمان، متهم بقتل زوجته وابنته، وإصابة نجله، وأسرة

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

لقي قائد قوات الأمن بمحافظة الفيوم، جنوب العاصمة القاهرة، مصرعه أثناء مداهمة للقبض على مدمن هارب من مصحة للإدمان، متهم بقتل زوجته وابنته، وإصابة نجله، وأسرة زوجته بسلاح ناري، جنوب العاصمة القاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن العميد محمد عمار زناتي قائد قوات أمن الفيوم، لقي مصرعه أثناء مداهمة أحد المنازل للقبض على المتهم المذكور.

ولفت إلى أن المتهم قُتل في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن، وأن المسؤول الأمني لقي مصرعه مختنقًا نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع، خلال المداهمة.

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وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يُفيد بإطلاق شخص النيران على زوجته، وأبنائه الاثنين، وشقيقة زوجته، ووالدتها، داخل منزل صهره.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث، في إحدى قرى مركز ”سنورس“ بمحافظة الفيوم، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بينهم على خلفية رفض أسرة الزوجة عودتها إلى منزل الزوجية.

وتبين مقتل الزوجة البالغة من العمر 30 عامًا من العمر، وطفلتها الرضيعة ( 3 أشهر)، إضافة إلى إصابة طفلها (6 أعوام) بطلق ناري بالساق، وإصابة شقيقة الزوجة (25 عامًا)، في الوجه وحالتها حرجة، وإصابة والدة الزوجة (في العقد الخامس من العمر)، بطلق ناري بالرقبة والظهر، وهي في حالة شلل تام.

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وكشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو رفض أهل الزوجة عودة ابنتهم إلى منزلها بصحبة زوجها وابنيها، حيث كانت قد تركته بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى دخول الزوج مصحة لعلاج الإدمان، وهروبه منها، وعودته إلى القرية التي يقيم بها رافضًا استكمال العلاج.

ورفضت أسرة الزوجة عودتها له مرة ثانية؛ ما جعله يُخرج سلاحًا ناريًا كان يحمله بين طيات ملابسه، ويُطلق على الجميع طلقات نارية عشوائية، أسفرت عن كل تلك الضحايا والإصابات.

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