العثور على جثة شاب مصري متحللة بصحراء ليبيا

عثر أهالي منطقة صحراء وادي الوديان في ليبيا على جثة شاب مصري في حالة تحلل كامل، وبجانبه بطاقته الشخصية، التي بينت أنه من محافظة الفيوم جنوب العاصمة المصرية القاهرة ويبلغ من العمر 18 عامًا.

من جانبها، أكدت السلطات المصرية الأمر، وقالت إن الشاب يدعى أحمد عادل محمد من قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وهو من المهاجرين غير الشرعيين الذين أرادوا عبور الأراضي المصرية للحدود الليبية من أجل العمل، موضحة أنه انقطع عن الاتصال بأهله منذ شهر.

وأضافت أنه تم التواصل مع أهل المتوفى لإنهاء كافة الإجراءات القانونية لعودة ما تبقى من جثمانه لوطنه، مبينة أنه في حالة تعثرت عملية النقل، فسيتم دفنه بليبيا، وفق الإجراءات القانونية المناسبة.

وسبق وعثرت الأجهزة الأمنية في مصر، على 5 جثث لضحايا الهجرة غير الشرعية، بعد أن قذفتهم الأمواج على شاطئ مدينة السلوم.

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين إلى ثلاجة مستشفى السلوم المركزي، بعد تعرف الأهالي عليهما، كما تم نقل ثلاث جثث مجهولة إلى مستشفى مطروح العام.