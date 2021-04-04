مصري يقتل ابن عمه بسبب تعديه على والدته

أقدم مصري على قتل ابن عمه، طعنا بآلة حادة في صدره انتقاما منه لتعديه على والدته في محافظة الدقهلية شمال البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوفاة أحد الأشخاص داخل مسكنه بإحدى القرى، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة مزارع بها جروح قطعية بالجسم.

وكشفت التحقيقات، أن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بعدما نشبت مشاجرة بين المتوفى وابن عمه؛ لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب لخلافات الجيرة.

بعدها ترصد الجاني بالضحية وقام بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة فأحدث إصابات خطيرة به وجرح قطعي بالصدر ولقي مصرعه على الفور.

وتمكنت الشرطة من ضبط الجاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.