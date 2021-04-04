بينهم أب ونجله.. 3 قتلى في اشتباك مع لصوص بصعيد مصر

لقي 3 مصريين مصرعهم، اليوم الأحد، بينهم أب ونجله، بطلقات نارية، إثر تصديهم لمجموعة من اللصوص بقرية في محافظة قنا بصعيد البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، تلقت إخطارا بالعثور على جثث كل من الهواري نظير عبد العاطي صديق، (40 عاما)، ونجله عماد، (16 عاما)، وعبدالرشيد شعبان محمد، (47 عاما)، توفي بعد دخوله المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليهم توفوا بطلقات نارية، خلال تصديهم لمجموعة من اللصوص هاجمت منازلهم لسرقتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين، في حين تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.