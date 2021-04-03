سوريا.. العثور على جثث 3 فتيات على شواطئ طرطوس

عثر سكان قريتي عرب الشاطئ، والحميدية، في محافظة طرطوس السورية، الجمعة، على 3 جثث لفتيات على شاطئ البحر.

وقال بيان لوزارة الداخلية السورية نشرته على ”فيسبوك“، اليوم السبت، إن“السكان أخبروا مدير ناحية الحميدية بالواقعة، لتتوجه على الفور دوريات شرطة الناحية إلى المكان“.

وتبين أن الجثث الثلاث تعود لفتيات في العقدين الثاني والثالث من العمر، فيما حددت هيئة الكشف الطبي أن سبب الوفاة هو الغرق، وزمن الوفاة يعود إلى 3 أيام، وفق بيان الداخلية.

ووفقًا للوزارة، حضرت دوريات من قسم الأدلة بفرع الأمن الجنائي في طرطوس، وقامت بإجراء الكشف على الجثث.

وأمر القاضي بنقل الجثث إلى مشفى الباسل في طرطوس، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

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