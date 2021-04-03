كلاب تقتل عجوزا بريطانية مصابة بالخرف

تعرضت عجوز بريطانية تبلغ من العمر 85 عاما، ويعتقد أنها مصابة بالخرف، لهجوم من قبل كلاب من نوع ”بول دوغ“ الشرسة، التي اقتحمت حديقتها؛ ما أدى إلى وفاتها.

وتوفيت المرأة المسنة في المستشفى، بعد أن اقتحمت الكلاب منزلها وأمسكت برقبتها وسحبتها إلى حديقة المنزل، في بلدة رولي ريجيس وسط غرب بريطانيا.

وقال الجيران، إنهم شاهدوا الكلاب وهي تجر المرأة في الحديقة بعد أن عضتها في رقبتها، فيما أفاد أحدهم بأن الكلاب تمكنت من اختراق السياج الذي تم تركيبه مؤخرا.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث بعد أن عثر الجيران على المرأة في الحديقة وهي تعاني من إصابات خطيرة، بعد ظهر أمس الجمعة.

وقالت الشرطة، إنه تم حجز الكلاب واعتقال شخص يعتقد أنه صاحبها، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.