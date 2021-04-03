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مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 11:45 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 12:05 GMT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ويلمنغتون بولاية نورث كارولينا، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية، اليوم السبت. وذكرت

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المصدر: فريق التحرير

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ويلمنغتون بولاية نورث كارولينا، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية، اليوم السبت.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن أنباء عن إطلاق النار وردت حوالي منتصف ليل الجمعة – السبت، وعلمت الشرطة أن هناك حفلة منزلية في الموقع قبل إطلاق النار، وفقا لما ذكره الملازم إيرفينغ، قائد المراقبة في قسم شرطة ويلمنغتون.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على سبع ضحايا في مكان الحادث، توفي ثلاث منهم، مشيرة إلى أن المحققين ما زالوا يعملون في مسرح الجريمة ويحاولون التعرف على المشتبه بهم.

وقال الملازم إيرفينج إنه لا يوجد أحد في الحجز ولا يوجد دافع في الوقت الحالي، مضيفا أن عامة الناس ليسوا في خطر.

وقالت الشرطة، إنه سيتم الإفراج عن أسماء القتلى بمجرد إخطار أسرهم وأقاربهم.

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