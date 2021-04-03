إيرانيون ينهبون محلا لبيع الدجاج بسبب ندرته (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، اليوم السبت، قيام عدد من سكان مدينة ”نيكشهر“ بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، وهم يهاجمون محلاً لبيع الدجاج الذي أصبح نادرًا في السوق الإيرانية.

وبحسب ما ذكر موقع ”اندبندت“ بالنسخة الفارسية عبر ”تويتر“، من الرجال والنساء وهم يهاجمون محلاً لبيع الدجاجة في ظل ارتفاع أسعاره وعدم توفره في الأسواق الأخيرة منذ عدة أشهر.

وتعد مدينة نيكشهر من المناطق التي تعاني من الحرمان وتقطنها أغلبية من الطائفة السنية من القومية البلوشية ويبلغ عدد سكانها 150 ألف وفيها 395 قرية.

هجوم مردم نیکشهر به یک مرغداری انتشار فیلم هجوم مردم به یک مرغداری در نیک شهر در استان محروم سیستان و بلوچستان بازتاب زیادی در فضای مجازی پیدا کرده است.

روزهای گذشته فیلم و عکس‌های متعددی از صف طولانی خرید مرغ در ایران منتشر شده بود.#نیکشهر #فقر pic.twitter.com/mCrUW2oio8 — Independent Persian (@indypersian) April 3, 2021

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو وصور لطابور طويل من الإيرانيين وهم يقفون في عدد من المدن من أجل الحصول على دجاجة واحدة لكل شخص بسعر حكومي.

وفي سياق متصل، قال النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحكومة، إسحاق جهانغيري، السبت، خلال زيارته مدينة مشهد شمال شرق البلاد، إن ”اقتصاد البلاد يمر باختناقات وصعوبات عديدة“.

وأضاف جهانغيري بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، ”لا يليق بالشعب الإيراني أن يقف في صف الدجاج في ظل إدارتنا للحكومة حاليا“.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، هاجم موقع ”جماران نيوز“ التابع لمؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني، الثلاثاء، المسؤولين في الحكومة بسبب ما وصفه بـ“عملية إذلال جماعي للشعب في ظل طوابير طويلة من أجل الحصول على دجاجة واحدة“.

واستند الموقع في تقريره إلى مقطع فيديو لحي بيروزي بالعاصمة طهران، حيث يظهر الفيديو اصطفاف المئات من الإيرانيين في ذلك الحي من أجل الحصول على دجاجة“.