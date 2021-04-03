مسلحون يخطفون قسا على الهواء مباشرة في هاييتي (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام في هاييتي يوم الجمعة، أن مسلحين خطفوا قسا وثلاثة آخرين خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء.

وظهر في اللقطات المصورة رجل يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد كورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة.

مسلحون يخطفون قسا أثناء قداس مباشر على الهواء في #هايتي#إرم_نيوز pic.twitter.com/cyzVtsqlxu — إرم نيوز (@EremNews) April 3, 2021

وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس وقع بكنيسة في ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس.

وقال شخص لصحيفة ميامي هيرالد إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين من بينهم عازف بيانو، مضيفا: ”إذا حدث هذا فحينئذ يكون كل شيء ممكنا في البلاد، لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة“.

وشهدت هاييتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، التي أصابت الاقتصاد والمجتمع بالشلل.