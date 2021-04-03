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مسلحون يخطفون قسا على الهواء مباشرة في هاييتي (فيديو)
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 7:27 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 9:00 GMT

مسلحون يخطفون قسا على الهواء مباشرة في هاييتي (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام في هاييتي يوم الجمعة، أن مسلحين خطفوا قسا وثلاثة آخرين خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء. وظهر في اللقطات المصورة رجل يحمل بندقية يقتاد

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المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام في هاييتي يوم الجمعة، أن مسلحين خطفوا قسا وثلاثة آخرين خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء.

وظهر في اللقطات المصورة رجل يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد كورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة.

وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس وقع بكنيسة في ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس.

وقال شخص لصحيفة ميامي هيرالد إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين من بينهم عازف بيانو، مضيفا: ”إذا حدث هذا فحينئذ يكون كل شيء ممكنا في البلاد، لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة“.

وشهدت هاييتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، التي أصابت الاقتصاد والمجتمع بالشلل.

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