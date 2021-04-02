مصر.. انفصال 6 عربات من قطار أثناء سيره

شهدت مصر حادث قطار جديدا اليوم الجمعة، بعدما انفصلت 6 عربات من القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى محافظة أسوان، وذلك أثناء سيره عند قرية منقباد في أسيوط، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا فجر الجمعة يفيد بانفصال 6 عربات من قطار النوم 82 وملاحظة الواقعة بعد وصول القطار لمحطة أسيوط بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو محطة السكة الحديد وسكرتير عام أسيوط لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة.

وأشارت المعاينة إلى أن العربات الـ6 تتبع قطار النوم 82 المتجه من القاهرة لأسوان والقطار المكون من 13 عربة انفصلت عنه الـ6 عربات الأخيرة ومحملة بالركاب واستكمل القطار سيره بـ7 عربات فقط دون العربات الأخيرة، التي تعطلت على شريط السكة الحديد بعد محطة منقباد وكان القطار وصل محطة الأزهر التالية لها.

وجرى سحب العربات بواسطة جرار قطار آخر وتم وصول العربات المنفصلة، وربطها بالقطار وإتمام الصيانة اللازمة واستكمل القطار رحلته دون وقوع خسائر في الأرواح وتحرر المحضر اللازم.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من اصطدام مروع لقطاري ركاب بمحافظة سوهاج أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.