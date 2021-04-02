سلطنة عمان.. العثور على المواطن خليفة بن سليمان الجساسي متوفى وسط أنباء عن "إحراق نفسه"

أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، عن عثورها على المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي (53 عاما)، متوفى، وذلك بعد خروجه من منزله قبل نحو أسبوع وفقدانه.

إلحاقًا إلى بلاغ الفقدان عن المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٠م فقد تم العثور عليه وهو مفارقٌ للحياة، إنا لله وإنا إليه راجعون. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 1, 2021

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في بيان سابق لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن فقدان الجساسي، وهو من سكان ولاية عبري، بعد خروجه من منزله: ”تعلن #شرطة_عمان_السلطانية – إدارة العلاقات العامة – بأن المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي البالغ من العمر ٥٣ عاما من سكان ولاية عبري، قد خرج من منزله بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧م ولم يعد حتى تاريخ نشر هذا الإعلان“، لتعلن لاحقا العثور عليه بعد يومين متوفى.

تعلن #شرطة_عمان_السلطانية – إدارة العلاقات العامة – بأن المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي البالغ من العمر ٥٣ عام من سكان ولاية عبري، قد خرج من منزله بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧م ولم يعد حتى تاريخ نشر هذا الإعلان… pic.twitter.com/RhfAKL6bd2 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 30, 2021

فضلا ساهم في النشر:

إعلان عن فقدان المواطن/خليفة بن سليمان الجساسي العمر 54سنة من ولاية #عبري منطقة #هجار فقد خرج من منزله صباح الأمس #السبت وإلى الآن لم يتم العثور عليه.

لديه سيارة صني تحمل رقم(70277 ر) نفس شكل ولون السيارة المرفقة ومن يجده يتواصل على رقم ولده إبراهيم

94298986 pic.twitter.com/wZdUnflMtD — ناصر بن سيف الجساسي 🇴🇲 (@NASERALJSSASI) March 28, 2021

ولم تكشف الشرطة عن المزيد من ملابسات وتفاصيل الوفاة، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا في معلومات – لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها – بأن ”المفقود الجساسي خرج من منزله بسيارته دون هاتفه أو محفظته، وتم العثور عليه في فج السخام داخل جبل بسيارته، والعثور على عبوات بترول، وقد أقدم على إحراق نفسه داخل السيارة“.

خرج بدون الهاتف والمحفظة — خليفة بن حمد الريامي (@k_riyami) March 28, 2021

فج السخام — سعيد المزروعي . (@leader9119) April 1, 2021

رحمة الله عليه، يقولوا حصلوه في فج السخام — خالد المعمري ''𝑶𝑴'' 🇴🇲 (@mtjv_) April 1, 2021

حصلوه داخل الجبل بسيارته وشال بترول معه وحرق بعمره داخل السياره — مداد الظاهره (@ogPpNQsO2NmsmU7) April 1, 2021

الله يرحمه حصلوه حارق عمره نسأل الله حسن الخاتمة. — Z.bright4 (@z_bright4) April 1, 2021

ياربي الله يرحمه معقولة حارق نفسه💔💔 بس هو كأنه عبى بترول من الشيشة . — maryam albalushi (@almaram99) April 1, 2021

وتداول عمانيون مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لمحطة بترول، حيث التقطت ظهور خليفة الجساسي وهو يملأ عبوات بالبترول ويضعها داخل سيارته.