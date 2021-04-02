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سلطنة عمان.. العثور على المواطن خلي...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 7:00 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 7:40 GMT

سلطنة عمان.. العثور على المواطن خليفة بن سليمان الجساسي متوفى وسط أنباء عن "إحراق نفسه"

أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، عن عثورها على المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي (53 عاما)، متوفى، وذلك بعد خروجه من منزله قبل نحو أسبوع وفقدانه.

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المصدر: إرم نيوز

أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، عن عثورها على المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي (53 عاما)، متوفى، وذلك بعد خروجه من منزله قبل نحو أسبوع وفقدانه.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في بيان سابق لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن فقدان الجساسي، وهو من سكان ولاية عبري، بعد خروجه من منزله: ”تعلن #شرطة_عمان_السلطانية – إدارة العلاقات العامة – بأن المواطن خليفة بن سليمان بن سيف الجساسي البالغ من العمر ٥٣ عاما من سكان ولاية عبري، قد خرج من منزله بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧م ولم يعد حتى تاريخ نشر هذا الإعلان“، لتعلن لاحقا العثور عليه بعد يومين متوفى.

ولم تكشف الشرطة عن المزيد من ملابسات وتفاصيل الوفاة، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا في معلومات – لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها – بأن ”المفقود الجساسي خرج من منزله بسيارته دون هاتفه أو محفظته، وتم العثور عليه في فج السخام داخل جبل بسيارته، والعثور على عبوات بترول، وقد أقدم على إحراق نفسه داخل السيارة“.

وتداول عمانيون مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لمحطة بترول، حيث التقطت ظهور خليفة الجساسي وهو يملأ عبوات بالبترول ويضعها داخل سيارته.

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